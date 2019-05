Trama del film Il grande spirito

In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, Tonino approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. La corsa di Tonino, inseguito dai suoi complici sempre pi¨ infuriati, procede verso l'alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza pi¨ elevata, oltre la quale c'Ŕ lo strapiombo, che lo costringe a cercare rifugio in un vecchio lavatoio. Lý trova uno strano individuo dall'aspetto eccentrico: porta una piuma d'uccello dietro l'orecchio, sostiene di chiamarsi Cervo Nero, di appartenere alla trib¨ dei Sioux e aggiunge che il Grande Spirito in persona gli aveva preannunciato l'arrivo dell'Uomo del destino!

