Trama del film Il futuro siamo noi

Il documentario racconta la storia di un gruppo di bambini, che insieme combattono per opporsi alla violenza. Sono JosÚ, Arthur, A´ssatou, Heena, Peter, Kevin e Jocelyn, tutti giovanissimi, eppure non troppo piccoli per reagire alle ingiustizie. Dimostrando il loro coraggio sono diventati un esempio per i loro coetanei, ai quali hanno raccontato il loro punto di vista sul lavoro minorile, sullo sfruttamento, sui matrimoni forzati, sui danni ambientali e sulla povertÓ nel mondo.

