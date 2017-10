Trama del film Il culto di chucky

Nica Pierce è stata rinchiusa per quattro anni in un ospedale psichiatrico a causa di un attacco di follia criminale. La donna non sa che è stata accusata di aver ucciso la sua famiglia per sbaglio: l'omicidio è stato compiuto infatti da Chucky. Quando il suo psichiatra introduce un nuovo metodo teraupetico per rendere più semplici le sessioni di gruppo dei suoi pazienti, una bambola un po' troppo conosciuta con una faccia sorridente e innocente entra in scena, dando il via a una serie di terrificanti morti.

