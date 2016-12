Trama del film Il cittadino illustre

Dopo aver rifiutato grandi e prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, il premio Nobel per la letteratura Mantovani accetta di recarsi in visita nella propria cittÓ natale in Argentina, luogo che Ŕ stato fonte di ispirazione per tutti i suoi libri. Ben presto, si renderÓ conto che accettare l'invito Ŕ stata la cosa peggiore che potesse capitargli, dal momento che avrÓ a che fare con le imprevedibili persone sulla base delle quali ha costruito i personaggi dei suoi romanzi.

