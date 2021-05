Trama del film Il ballo dei 41

Alla fine del XIX secolo, Ignacio de la Torre ha sposato la figlia del presidente del Messico, Porfiro Diaz. Ignacio conduce però una doppia vita: mentre da un lato scala la scena politica, dall'altro lato fa parte di un club gay clandestino. Il suo delicato equilibrio tiene fino a quando non incontra Evaristo, il 42° membro del club. Ben presto, tutti i segreti verranno a galla e culmineranno in uno scandaloso raid della polizia, noto come il ballo dei 41.

