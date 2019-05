Trama del film I figli del fiume giallo

Il film racconta la storia di Qiao (Zaho Tao), una ballerina innamorata di un gangster, Bin (Liao Fan), che trovandosi coinvolta in un combattimento tra bande locali, per difenderlo spara un colpo di pistola. Per questo finirÓ cinque anni in carcere. Dopo il suo rilascio Qiao cercherÓ Bin per riprendere la sua vita con lui ma non tutto Ŕ rimasto come prima.

