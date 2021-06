Trama del film Hasta la vista!

Philip, Lars e Jozef sono tre amici belgi ventenni che, come la maggior parte dei loro coetanei, amano la bella vita, il vino e le donne. Tuttavia, mentre di vino ne hanno anche bevuto fin troppo, nelle loro vite non hanno mai avuto la possibilitÓ di perdere la verginitÓ e sognano il momento in cui ci˛ avverrÓ. Impazienti di accelerare i tempi, con la scusa di visitare i vigneti, organizzano un viaggio in Spagna. C'Ŕ solo un piccolo problema: ognuno di loro Ŕ portatore di un handicap diverso - uno Ŕ cieco, un altro Ŕ sulla sedie a rotelle e il terzo Ŕ completamente paralizzato - e perci˛ necessitano della compagnia di un'infermiera, felice di accompagnarli nella folle avventura.

