Trama del film Godzilla - il ritorno

Tokyo Ŕ attaccata da un mostro misterioso arrivato dal mare. Le autoritÓ non sanno come affrontare la situazione e chiamano gli americani, che propongono di nuclearizzare la creatura. Parte cosý una corsa contro il tempo per evitare il bombardamento sulla cittÓ.

