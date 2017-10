Trama del film Gli asteroidi

Pietro e Ivan amici appena ventenni vivono in una tipica provincia industriale, oggi alle prese con la crisi economica. Il tempo è scandito da strani furti nelle chiese messi a segno da un gruppo conosciuto come "La Banda dei Candelabri" e l'arrivo di un grande asteroide che passerà molto vicino alla Terra, talmente vicino - secondo un amico dei due - da temere l'imminente fine del mondo.

In questo contesto, Pietro e Ivan, sempre alla ricerca di facili guadagni finiranno per entrare in un gioco molto pericoloso che metterà a dura prova la loro amicizia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film