Trama del film Genius

Dopo aver trovato fama e successo di critica in giovane etÓ, il gigante della letteratura Thomas Wolfe ha sviluppato una forte personalitÓ. Max Perkins, invece, Ŕ uno degli editori letterari pi¨ rispettati e conosciuti di tutti i tempi, scopritore di iconici scrittori come F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. I due, nonostante le differenze, instaurano un'amicizia complessa e duratura, che cambierÓ per sempre le vite di entrambi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film