Trama del film Gauguin a tahiti. il paradiso perduto

Gauguin a Tahiti. Il Paradiso Perduto Ŕ un docu-film che ripercorre parti della biografia del pittore francese tra mito e pittura raffinatamente primordiale. Un viaggio tra i luoghi che Gauguin ha scelto come patria d'elezione, ma anche un itinerario tra le sue opere, custodite in buona parte nei musei americani: il Metropolitan Museum, il Chicago Art Institute, la National Gallery of Art e il Museum of Fine Arts.

