Trama del film Futura (2021)

Il film Ŕ un'opera collettiva realizzata dai tre registi, che, attraverso un viaggio in giro per l'Italia, hanno raccolto le testimonianze di giovani adolescenti tra i 15 e i 20 anni, con l'intento di raccontare le loro aspettative, i loro sogni, le loro difficoltÓ e le loro prospettive per il futuro. Il film attraverso gli occhi dei ragazzi ascoltati rappresenta una riflessione sul nostro Paese e sul tempo che stiamo vivendo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film