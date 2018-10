Trama del film Fuoricampo

Fuoricampo, il film diretto da Collettivo Melkanaa, è ambientato nella periferia romana, in un campo di calcio. Giovani in fuga dai loro paesi si allenano per guadagnarsi un'opportunità, prima di disperdersi in traiettorie solitarie. Fuori campo è il racconto di quattro storie in bilico tra ferite passate, tempo sospeso e futuro incerto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film