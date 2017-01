Trama del film Funne - le ragazze che sognavano il mare

Sono le splendide immagini delle montagne di Daone, un luogo incantato in Trentino, a fare da cornice a questa poetica storia di dodici "ragazze ottantenni" e del loro sogno di vedere il mare, perchÚ molte di loro il mare non l'hanno mai visto. In occasione del ventennale del circolo dei pensionati Il Rododendro, la presidentessa decide con entusiasmo di dare il via alla raccolta fondi per questa nobile causa, ma di soldi ne servono tanti per realizzare questo progetto e le attivitÓ messe in campo non sempre si rivelano azzeccate. Comincia cosý l'avventura che le vedrÓ cucinare torte da vendere in paese, posare da modelle per un calendario e donne di InternŔt impegnate nel crowdfunding per raggiungere, non senza alcuni momenti di sconforto, il proprio scopo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film