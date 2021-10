Trama del film France

Il film racconta la storia di una giornalista televisiva molto nota, France de Meurs (LÚa Seydoux), con un'importante carriera alle spalle e una tormentata vita privata. Con le sue parole mordaci e il suo spirito avventuriero, France Ŕ una delle migliori nel suo campo e la pi¨ amata di Francia. La donna Ŕ la protagonista di dibattuti politici, l'inviata coraggiosa in zone di guerra e niente ha mai intaccato il suo successo. Quando, per˛, si ritroverÓ coinvolta in un incidente stradale, la sua vita verrÓ sconvolta profondamente. Il sinistro darÓ vita a una spirale di eventi che arresteranno la sua ascesa, portando la donna a diversi disastri professionali e personali. La crisi che ne conseguirÓ la metterÓ in discussione, facendole perdere il favore del suo pubblico, e portandola alla rovina...

Sei un blogger? Copia la scheda del film