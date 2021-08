Trama del film Frammenti del passato - reminiscence

In un futuro prossimo, Nicolas Bannister ha un'attivitÓ che permette ai suoi clienti di rivivere tutti i ricordi che desiderano. La sua vita cambia quando incontra Mae, una donna che lo consulta solo per ricordare dove ha lasciato le sue chiavi. Ne nasce presto un'appassionata storia d'amore. Tuttavia, un giorno Mae scompare senza motivo e Nick Ŕ devastato. FarÓ allora tutto il possibile per trovarla, ritornando anche indietro nel tempo per scoprire quale veritÓ si celi dietro alla donna di cui Ŕ perdutamente innamorato.

Sei un blogger? Copia la scheda del film