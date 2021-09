Trama del film Figli del sole

ll film narra la storia del dodicenne Ali e dei suoi tre amici: insieme cercano di sopravvivere e sostenere le loro famiglie, tra lavoretti in un garage e piccoli crimini per trovare in fretta del denaro. In un colpo di scena che ha del miracoloso, ad Ali viene affidato il compito di ritrovare un tesoro nascosto sottoterra. Ali chiede aiuto alla sua banda, ma per poter avere accesso al tunnel Ŕ necessario iscriversi alla Scuola del Sole: unĺassociazione di beneficenza che cerca di educare bambini che vivono in strada o sono costretti a lavorare, la cui sede Ŕ vicina al luogo in cui si trova il tesoro.

