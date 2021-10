Trama del film Ezio bosso. le cose che restano

Al centro della carriera e dell'esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), che Ŕ stata quanto di pi¨ atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che professionali, c'Ŕ sempre stato l'amore per l'arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film, il racconto Ŕ affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario. La narrazione Ŕ stratificata, in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Le parole dell'artista si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori che contribuiscono a tracciare un mosaico accurato e puntuale della sua figura.

