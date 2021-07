Trama del film Dream horse

Il film racconta la storia di Jan Vokes (Toni Collette), una donna che vive in un paesino del Galles, dove lavora come barista e addetta alle pulizie. Nonostante non abbia un soldo in tasca e nessuna esperienza con gli equini, Jan decide di allevare e prendersi cura di Dream Alliance un cavallo da corsa, aiutata dai vicini di casa e amici. La donna li convince a investire sul cavallo, fiduciosa che, una volta divenuto un forte destriero, possa prendere parte all corse e competere con i campioni. Jan cerca di superare i momenti difficili, grazie all'amore per Dream, al quale Ť tanto legata, e all'appoggio del suo gruppo di amici, che si impegnano il piý possibile per aiutarla. Tutti i loro sforzi, perÚ, verranno ripagati quando il cavallo inizia a partecipare alle competizioni e in breve tempo scala le classifiche, arrivando a prendere parte alla Welsh Grand National, una delle corse ippiche piý importarti del paese. » cosž che Dream dimostra di essere un vero campione, non deludendo Jan, che ha sempre creduto in lui, e che i sogni, se inseguiti con perseveranza e determinazione, possono essere realizzati.

