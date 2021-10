Trama del film Divinazioni

Il film racconta la storia di Moka, giovane di origini marocchine che lavora come artigiano in una fonderia, dove ha imparato a plasmare e trasformare i metalli, nonchÚ tutti i segreti di questa arte. La sua vita va parallelamente a quella di Achille, in arte "il mago Atanus", cartomante anziano e tempo addietro volto noto delle tv locali, che decide di voler tornare alla sua vita precedente, dopo una lunga detenzione in carcere per truffa. Nonostante i suoi problemi di salute, l'uomo Ŕ deciso a reintegrarsi all'interno della comunitÓ, che ancora si rivolge agli indovini per provare a risolvere ogni loro singolo problema e avversitÓ.

