Trama del film Disobedience

Ronit, figlia di un noto rabbino di Londra, fugge a New York per vivere la propria vita di donna libera. Otto anni dopo, in occasione della morte del padre, rientra nella capitale inglese ma la comunitŗ ebraica a cui appartiene non ha dimenticato la sua disobbedienza.

