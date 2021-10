Trama del film Days

Il film racconta la storia di due uomini appartenenti a classi sociali opposte: uno Ŕ Kang (Kang-sheng Lee), che ha una grande dimora isolata con un laghetto di pesci rossi nel cortile; l'altro, invece, Ŕ Non (Anong Houngheuangsy) che vive in un piccolo e angusto appartamento in centro a Bangkok. Entrambi, per˛, hanno una cosa in comune, perchÚ sono tutti due soli ogni singolo giorno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film