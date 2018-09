Trama del film Country for old men

Benvenuti a Cotacachi, in Ecuador, dove gli americani inseguono ancora l'«American Dream», in una sorta di paradossale migrazione al contrario. Centinaia di pensionati nord-americani hanno scelto di passare i loro ultimi anni di vita in questa piccola cittadina annidata tra due vecchi vulcani. Protetti dagli alti muri di cinta dei loro complessi residenziali di lusso o sistemati precariamente nelle piccole case del centro, Bruce e Claudia, Michael, Cynthia, Mia, Bob, Jack e Eileen tentano, ognuno a modo suo, di continuare a vivere secondo l'American Way. Cos?è che li ha spinti laggiù: il mito della "nuova frontiera", lo stesso che aveva animato i loro antenati?

