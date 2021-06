Trama del film Comedians

Il film segue le vicende di sei aspiranti comici, stanchi della mediocritÓ delle loro vite, che si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'Ŕ anche un esaminatore, che sceglierÓ uno di loro per un programma televisivo. Per tutti Ŕ la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse Ŕ l'ultima.

