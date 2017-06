Trama del film Codice criminale (2017)

Codice criminale esplora la vita nomade di una famiglia di outsider e malviventi, ai confini della societÓ e delle leggi civili. Nella verde campagna del Gloucestershire, in Gran Bretagna, i Cutler portano avanti un'insolita tradizione familiare: rapine, corse dĺauto e inseguimenti con la polizia. Il capofamiglia/capobanda Colby (Brendan Gleeson) ha educato suo figlio Chad (Michael Fassbender) a non piegarsi a nessuna legge e autoritÓ, allevando un giovane criminale incallito pronto a seguire le orme del padre. Quando per˛ Chad diventa padre a sua volta, matura il desiderio di sottrarsi alla scomoda ereditÓ familiare, abbandonare la vita itinerante e assicurare ai figli e alla moglie Kelly (Lyndsey Marshal) un futuro migliore. Fassbender Ŕ un padre in cerca di redenzione, un uomo che si ribella al proprio retaggio, consapevole che il passato non pu˛ essere cancellato e che le sue scelte future potrebbero avere conseguenze assai dolorose. La rabbia di Colby e le regole del clan per˛, non lasciano margine di salvezza.

