Trama del film Climbing iran

La storia di Nasim, una giovane campionessa che si è distinta in diversi sport, come karate e kickboxing, ma che ora ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida: l'arrampicata. In Iran le donne possono fare questo sport solo su pareti indoor in orari precisi e in presenza soltanto di altre donne. Nasim, però, ha deciso di andare contro queste regole prestabilite e, seguendo il richiamo della natura, arrampicarsi all'aria aperta, sulle montagne persiane. Insieme a lei altre donne coraggiose, che salendo metro dopo metro avvertono il profumo dell'indipendenza. Ma il sogno di Nasim non si ferma qui, la ragazza spera di aprire anche una nuova via fra le Alpi, entrando così a far parte dell'élite dell'arrampicata.

