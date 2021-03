Trama del film Cherry - innocenza perduta

Un medico dell'esercito, affetto da una grave forma di stress post traumatico, ricorre all'uso di oppioidi che possano placargli le sofferenze. Matura in tal modo una forte dipendenza che lo porterà a trasformarsi in rapinatore di banche per poter pagare il suo nuovo stile di vita.

