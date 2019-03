Trama del film C'era una volta il principe azzurro

Dai produttori di "Shrek", C'era una volta il Principe Azzurro, diretto da Ross Venokur, Ŕ una commedia animata irriverente incentrata su un giovane e affascinante principe, Philippe Charming. Maledetto sin da bambino dalla sua matrigna Nemeny, il ragazzo ha il potere di ammaliare con la sua presenza ogni donna che incontra. Anche Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata sono innamorate di lui e tutte tre fidanzate, ognuna all'insaputa dell'altra, con il bel Philippe. L'incantesimo si potrÓ rompere solo se prima del suo ventunesimo compleanno il giovane Charming troverÓ il suo vero amore. Ma il padre, stanco della sua leggerezza, lo invia in una missione sconosciuta insieme a un uomo di nome Lenny. Sotto le vesti di quest'ultimo, in veritÓ, c'Ŕ la ladra di gioielli Lenore, anche lei maledetta dalla stessa strega; infatti, al contrario del principe, la ragazza non Ŕ in grado di provare amore. Cosa accade quando un principe affascinante incontra un donna che non rimane affascinata da lui?

