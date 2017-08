Trama del film Casa casino'

Quando una coppia di genitori squattrinati apre un casin˛ illegale nell'appartamento di un amico, una ventata di novitÓ e trasgressione si diffonde nella tranquilla cittadina di Fox Meadow. Scott (Will Ferrell) e Kate Johansen (Amy Poehler), orgogliosi che la figlia Alex sia stata ammessa al college, confessano a un vicino di casa di non avere i soldi necessari per pagare la retta. L'amico Frank (Jason Mantzoukas), giocatore d'azzardo incallito, vive da solo nell'immensa casa vuota saccheggiata dall'ex moglie, cosý senza troppi giri di parole suggerisce alla coppia di fondare un casin˛ chez lui. Casa Casin˛ apre i battenti in gran segreto, ma diventa subito l'attrazione del quartiere grazie al frenetico passaparola del vicinato. Nella quiete della periferia si impone come un luogo al riparo dai "bigottismi" borghesi, dove poter spezzare la monotonia familiare con feste in bikini, spettacoli di streap tease e lotte clandestine. La giovane Alex (Ryan Simpkins), tuttavia, Ŕ sempre pi¨ insospettita dalla doppia vita dei genitori ed Ŕ intenzionata a smascherare i loro piani di guadagno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film