Trama del film Caffe'

In un'Italia colpita dalla crisi economica, Renzo, appassionato sommelier di caffŔ, lavora sottopagato in un piccolo snack-bar. Quando Gaia, la sua fidanzata, scopre di essere incinta, Renzo finisce coinvolto in una rapina in una fabbrica di caffŔ. Ma le cose non vanno come previsto. In Belgio, Hamed Ŕ il proprietario di un banco dei pegni. E' originario dell'Iraq e si Ŕ trasferito in Europa per garantire un futuro migliore alla proprio famiglia. A causa di una violenta manifestazione, il suo negozio viene derubato di una preziosa caffettiera. Contro la sua docile natura, Hamed decide di compiere la sua personale vendetta su chi ha commesso il furto, al punto di mettere a repentaglio la sua vita. Dall'altra parte del pianeta, in Cina, Fei Ŕ un giovane manager di successo. Sta per sposarsi con la figlia del suo capo, proprietario di una grande industria chimica. La sua vita sembra perfetta fino a quando non gli viene chiesto di occuparsi di un guasto in una fabbrica a Yunnan, centro della produzione di caffŔ in Cina. Tre storie, una parabola vertiginosa che intreccia tre destini in tre diverse parti del mondo. Un viaggio mozzafiato fra la confusione e le violente passioni di questa nostra epoca incerta.

