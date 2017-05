Trama del film Bugs (2017)

Negli ultimi tre anni, il team di Copenaghen Nordic Food Lab, composto da chef e ricercatori come Josh Evans, Ben Reade e Roberto Flore, ha viaggiato per il mondo per capire e apprendere da quei due miliardi di persone che da sempre si nutrono di insetti. Attraverso le esperienze, le conversazioni sul campo e in laboratorio, le visite agli allevamenti e le conferenze internazionali, sono per˛ cominciate ad emergere alcune domande difficili: se gli insetti fossero prodotti a livello industriale, risulterebbero cosý buoni e sani come quelli che troviamo nei diversi ecosistemi e cucine del mondo? E chi trarrebbe beneficio dalla crescita di questo settore? Possiamo considerare gli insetti come lo specchio che riflette gli errori del nostro sistema alimentare o la soluzione a questi errori?

