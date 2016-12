Trama del film Bozzetto non troppo

E' il ritratto del 78enne Bruno Bozzetto, il famoso creatore di capolavori come West and Soda, Vip-Mio fratello Superuomo, Allegro non troppo e del popolare Signor Rossi. Bozzetto ha firmato oltre 300 tra film, corti, lavori per la tv e il web. Ha ricevuto un Orso dĺOro, una candidatura agli Oscar, premi e omaggi ovunque. Eĺ considerato un genio del cinema di animazione mondiale. Il suo nome sta insieme a quelli di Hayao Miyazaki, John Lasseter della Pixar, Nick Park, Matt Groening dei Simpson (e di questi, alcuni ne dichiarano esplicita l'influenza). Bozzetto non troppo ci fa entrare, guidati dal protagonista, nella sua casa e nel suo studio. Ci presenta i suoi animali e la sua famiglia, gli amici, i suoi collaboratori. Racconta il maestro mentre si muove in macchina, nei suoi sogni, con una matita in mano. Cosý mondo disegnato e mondo non disegnato diventano sorprendentemente un unico mondo. Con dentro decine di piccole lezioni di creativitÓ, e alcuni temi: la Natura, l'umorismo, l'assurditÓ delle guerre... la potenza delle idee.

