Trama del film Blue bayou

Il film racconta la storia di una famiglia americana, formata da Kathy (Alicia Vikander), Antonio (Justin Chon) e la piccola Jessie (Sydney Kowalske). Antonio ha origini coreane, ma essendo stato adottato da bambino, Ŕ cresciuto nella bayou della Louisiana. ╚ sposato con Kathy, l'amore della sua vita, e si prende cura della figlia di lei, Jessie, come se fosse sua. Nonostante l'uomo lavori duramente per dare una vita migliore alla sua famiglia, sembra non bastare e la lotta quotidiana per uno stile di vita decente diventa una vera e propria battaglia quando si ritrova a dover combattere con i fantasmi del proprio passato. Antonio, che si Ŕ sempre definito americano, sebbene sia nato altrove, rischia di essere deportato e allontanato non solo dal paese che definisce casa, ma anche dalla sua unica famiglia...

