Trama del film Bing e le storie degli animali

Il film vede riuniti tutti i personaggi del fantastico mondo di Bing Bunny per l'evento Back to School. Mentre Pico Ŕ alla ricerca del suo libro di adesivi, incontra sulla sua strada diversi animali, ognuno pronto a raccontare una sua storia: l'amicizia tra il cane Sunshine, perso nel parco, con Bing e Flop; la fuga di Bing e Sula da una grossa oca, decisa a mangiare tutto il cibo per uccelli portato da loro; Froggy cerca una casa e viene aiutato dai suoi amici nella ricerca; Birdie non riesce a trovare la strada per il suo nido e ha bisogno di aiuto; Bing aiuta i pompieri a salvare il gatto Arlo, che non riesce a scendere da un tetto.

