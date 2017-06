Trama del film Besetment

Dopo aver lottato per trovare lavoro, Amanda viene finalmente assunta alla reception di un hotel in una piccola cittadina. Tra i corridoi dell'inquietante struttura si nascondo per˛ minacce imprevedibili e un segreto che costringerÓ la giovane a una dura lotta per sopravvivere.

