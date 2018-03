Trama del film Benvenuti a casa mia

Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) Ŕ una figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese. E' uno scrittore intellettuale, sposato con una ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtÓ. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato "Benvenuti a Casa Mia", lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i pi¨ bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia. Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta della sua suntuosa abitazione a Marnes-la Coquette. Da quel momento in poi le convinzioni della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova!

Sei un blogger? Copia la scheda del film