Trama del film Bentornato papa'

Una famiglia del sud Italia Ŕ scossa da una scoperta improvvisa che ne mina la serenitÓ. Sebbene, come in ogni nucleo familiare, vi siano incomprensioni e litigi, sono una famiglia molto unita, nonostante etÓ e differenze.Quando il padre viene colpito da un ictus, la malattia avrÓ conseguenze non solo sulla sua vita, ma anche su quella dei suoi familiari

