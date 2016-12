Trama del film Attesa e cambiamenti

Gianni e Beatrice sono una giovane coppia fresca di matrimonio: lui ambisce a una brillante carriera nella societÓ alberghiera dove lavora, lei conduce con disinvoltura una trasmissione radiofonica di successo. Il loro sogno di avere un bambino si concretizza molto presto, ma porta con sÚ turbamenti considerevoli: sbalzi di umore, stravolgimenti ormonali, inevitabili intrufolamenti di parenti, preoccupazioni per il futuro. Tutto si modifica. I cambiamenti fisici e psicologici della coppia, l'alimentazione, le paure, spese, il sesso, le continue visite, l'abbigliamento. Cosa bisogna fare? I due sposini affronteranno la nuova condizione spaesati nella "commedia" che questo lieto evento genera. Beatrice, seguendo anche in parte i consigli materni, scandaglierÓ il mondo intorno a sÚ con dovizia quasi maniacale per proteggere la gravidanza. Gianni, invece, si rifugerÓ nei consigli di Sergio, il ginecologo di sua moglie, dispensatore di consigli e rassicurazioni. Le vicende di Gianni e Beatrice si incroceranno con i dubbi e le aspirazioni di un'altra coppia, questa volta composta da due donne, Anna e Tina. Sono fidanzate e affrontano con serenitÓ la loro vita omosessuale. Anche le due donne vorrebbero godere l'emozione della gravidanza, ma la "tematica" Ŕ spinosa... Tra divertenti gag, sussulti d'umore, batticuori notturni e fraintendimenti riguardo il sesso del nascituro, la storia di Gianni e Beatrice si legherÓ a doppio filo con quella di Anna e Tina.

