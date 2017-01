Trama del film Arrival

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di Úlite, capitanata dall'esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l'umanitÓ vacilla sull'orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte ľ e per trovarle, farÓ una scelta che metterÓ a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.

