Trama del film Aquarius

Clara, sessantenne ex critico musicale, Ŕ nata da una famiglia borghese di Recife, in Brasile. Vive in un palazzo molto particolare, l'Aquarius, costruito negli anni 40 sull'esclusivo lungomare di Avenida Boa Viagem. Un importante imprenditore ha acquistato tutti gli appartamenti del palazzo ma lei si rifiuta di vendere il suo. Inizia cosý una guerra fredda tra Clara e la societÓ immobiliare che la tormenta di continuo.

