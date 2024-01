Trama del film Appuntamento a land’s end

Il vedovo Tom, alla recente scomparsa della moglie Mary, usa il suo pass gratuito per l'autobus per viaggiare in tutta la Gran Bretagna da John O'Groats in Scozia a Land's End in Cornovaglia, il loro luogo di nascita comune, utilizzando solo autobus locali. È un viaggio nostalgico alimentato da incidenti e i suoi incontri con la gente del posto lo rendono un fenomeno mediatico. Tom è totalmente ignaro e con sua sorpresa all'arrivo a Land's End viene accolto come una celebrità.

