Trama del film Angoscia (2017)

Angoscia Ŕ un piccolo film indipendente, ricercato, consapevole e che spaventa lo spettatore facendo a meno di facili effetti speciali, di serial killer squartatori o di mostri venuti dallo spazio. L'ambientazione Ŕ quella di una dimessa e malinconica provincia americana, non dissimile a quella vista in molte serie tv, non ultima Twin Peaks, e la protagonista Ŕ una giovane adolescente, Tess, interpretata dalla sorprendente Ryan Simpkins che soffre fin da piccola di depressione e disturbi comportamentali. In Angoscia il progressivo scivolamento nel tunnel popolato di ombre e di incubi avviene senza facili effetti speciali, senza sbalzi di volume, senza teste che girano su se stesse a 360░, ma attraverso la costruzione di un'atmosfera sempre pi¨ dark, la messa in scena di invenzioni visive che, una dopo lĺaltra, generano nello spettatore un sentimento di paura dentro lĺordinario che Ŕ poi il territorio che ha fatto la fortuna dei grandi maestri del genere, Stephen King su tutti.

