Trama del film Amazing grace (2018)

Il film concerto realizzato nel gennaio del 1972 durante la registrazione dal vivo dell'omonimo album di Aretha Franklin, Amazing Grace, nella Chiesa Battista New Bethel a Watts, South Los Angeles. Ad accompagnare la diva nell'esecuzione c'Ŕ il coro gospel della stessa chiesa, diretto dal maestro Alexander Hamilton, e visibile alle spalle della Franklin. Il documentario vede Aretha intenta a cantare, mentre un pubblico formato per lo pi¨ da spettatori afroamericani, assiste alla sua esibizione da brivido e a sua potenza canora invade la chiesa. Ben visibili tra il pubblico, vi sono anche Mick Jagger e Charlie Watts, che hanno assistito alla performance mentre si trovavano a Los Angeles per terminare la registrazione dell'album Exile on Main St., che contiene al suo interno i brani con inflessioni gospel Shine a Light e Let It Loose, tanto che il critico Jordan Hoffman pensa che queste sonoritÓ siano dovute all'ispirazione data ai Rolling Stones dalla stessa Aretha Franklin durante il concerto di quella notte.

