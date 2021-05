Trama del film Alida

Il film è un documentario su Alida Valli, la celebre attrice, raccontata qui non solo tramite le sue interpretazioni, ma soprattutto con la sue stesse parole, quelle dei suoi scritti privati, divulgati per la prima volta in assoluto. Oltre ai documenti personali, anche le immagini, i materiali d'archivio e le testimonianze di chi l'ha conosciuta permettono di delineare il ritratto di questa leggendaria attrice, che da semplice e bellissima ragazza istriana è diventata un'icona amatissima del cinema internazionale.

