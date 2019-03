Trama del film Alexander mcqueen - il genio della moda

Documentario su una delle figure che più hanno dominato la moda contemporanea, Alexander McQueen; dalla crescita nei quartieri della East London fino all'imposizione sul mercato del fashion come stilista e anche come artista. I registi raccontano di come il semplice ragazzo, proveniente dalla working class inglese, sia prima diventato apprendista di sartoria e poi il genio della moda che tutti conoscono. A neanche dieci anni dalla sua prematura scomparsa, il documentario esplora l'intimo di McQueen, così tormentato dai demoni interiori e così estroso, come il suo stesso design. Tra tortura e ispirazione, il film celebra il genio dello stilista e l'ipnotica e profonda influenza che ha avuto sulla sua epoca.

