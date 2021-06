Trama del film Adam (2019)

Il film è ambientato a Medina, Casablanca, e segue la storia di Abla (Lubna Azabal), una donna rimasta vedova con una figlia di otto anni. Abla, gestisce una piccola pasticceria locale. Il lutto l'ha resa una donna autonoma, metodica e molto rigida. Le sue giornate si dividono tra il negozio, le faccende domestiche e il controllo dei compiti di sua figlia. Un incontro casuale interrompe la sua routine quotidiana e cambierà per sempre la sua vita. Un giorno infatti bussa alla sua porta Samia (Nisrin Erradi), una giovane donna in cerca di un lavoro e di un casa in cui stare. Samia aspetta un bambino ma non è sposata e per questo motivo rischia di non essere accettata dalla società. Inizialmente Abla è molto fredda nei confronti della nuova arrivata, ma a poco a poco si ammorbidisce. L'arrivo di Samia offrirà ad Abla una nuova prospettiva di vita. Le due donne in cerca di una via d'uscita, da una situazione che sembra non offrire loro vie d'uscita, si sosterranno a vicenda, prendendosi cura l'una dell'altra, insieme affronteranno i propri dolori e le proprie ferite dando importanza solo a ciò che davvero conta per loro.

