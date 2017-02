Trama del film 150 milligrammi - una donna dorte come la verita'

Nell'ospedale di Brest dove lavora, una pneumologa scopre un legame diretto tra una serie di morti sospette e l'assunzione del Mediator, un farmaco in commercio da oltre trent'anni. Dall'inizio in sordina all'esplosione mediatica del caso, la storia ispirata alla vita di IrŔne Frachon Ŕ una lotta di Davide contro Golia per arrivare finalmente al trionfo della veritÓ.

Sei un blogger? Copia la scheda del film