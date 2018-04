Trama del film 10x10

Dopo aver pianificato e preparato tutto meticolosamente, Lewis rapisce Cathy e la rinchiude in una stanza insonorizzata dalla misura di 10 piedi per 10. Il suo movente Ŕ uno solo: indurre Cathy a confessare un oscuro segreto che lei Ŕ determinata a tenere ancora nascosto. Cathy, per˛, non ha alcuna intenzione di parlare cosý facilmente e si rivelerÓ qualcosa di pi¨ di una semplice preda con cui relazionarsi.

